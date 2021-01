Covid-19 / Matches à huis clos : Les supporters de l'AS Pikine lancent "Help Team" et visent les 2.5 millions FCFA

En réponse à la pandémie de la Covid-19 qui a entraîné un huis clos total pour les matches des championnats de football, le comité de supporters de l'AS Pikine s'est réuni ce mercredi pour lancer "Help Team", une initiative qui consiste en l'ouverture d'un compte nommé "Help Team" (Dans l'application KOPAR EXPRESS) qui pourrait être alimenté à chaque fois qu'un match est organisé au stade Alassane Djigo. Cette collecte de fonds qui vise les 2.5 millions de FCFA sous forme de donations en faveur du club sera viré au trésorier pour une redistribution juste et équitable, a précisé l'un des initiateurs.



Selon le comité des supporters, l'idée étant de faire en sorte que chacun contribue avec un petit geste à défaut de pouvoir acheter un billet d'entrée à 1.000 ou 2.000 FCFA. Pour ce faire, une diffusion en ligne des matches sera organisée sur Youtube et Facebook avec un système Pay Per View pour rentabiliser la diffusion en direct. Une manière d'aider le club à traverser la pandémie et ses conséquences économiques.