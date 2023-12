Couverture CAN 2024 : L’ANPS a déjà payé 27 millions de FCFA en frais d’hébergement…

Les choses sérieuses commencent pour la presse sportive sénégalais qui prépare activement la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’ivoire 2024 (13 janvier au 11 février.) Pour se faire, l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) dirigée par Abdoulaye Thiam, a tenu une conférence de presse, ce lundi, à la Maison de la Presse, sise à Dakar. Une rencontre dont le prétexte était bien entendu la préparation de la couverture médiatique de la CAN 2024.



En présence du président de la commission d’organisation, Mbaye Sène et Mor Bassine Niang, le secrétaire général de l’Anps, Abdoulaye Thiam a annoncé que sur la base des missions de prospections qui ont été menées en Côte d’Ivoire (Abidjan et Yamoussoukro), il a été retenu que les journalistes sportifs sénégalais seront basés à l’hôtel quatre étoiles, « Molomé » de Yamoussoukro.



Un cadre idéal qui répond au rapport qualité prix en plus d’être près de la tanière de l’équipe nationale du Sénégal et d’Abidjan (3h de route.) À partir du 11 février jusqu’au 12 février, les journalistes sénégalais qui feront le déplacement pourront compter sur la capacité d’accueil de 90 personnes de l’hôtel répartis entre des chambres standards, mini suites, suites, et des chambres familiales.



Afin de s’assurer de la disponibilité de cet hôtel qui sera exclusivement réservé à la presse sportive sénégalaise à partir du 11 février, le président de l’Anps a annoncé que la somme de 27 millions de FCFA a déjà été versée en guise d’acompte soit 60% de la somme globale.



Rappelons que les médias désireux d’envoyer leurs reporters en Côte d’Ivoire, sont obligés de verser une caution de 750.000 fcfa à l’Anps. Une caution qui servira en grande partie à payer les frais d’hébergement. En cas de qualification au second tour des Lions du Sénégal, ledit contrat entre l’Anps et l’hôtel sera reconduit de façon tacite a précisé Abdoulaye Thiam. Au total, d’après les estimations de l’Anps, il faudra compter 1.600.000 fcfa par reporters (nourriture et déplacement non compris) pour assurer une bonne couverture médiatique.



Mouhamadou Moustapha GAYE