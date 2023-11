Cour suprême : Les avocats de Ousmane Sonko prennent la parole !

Après la plaidoirie des avocats de l’Etat, c’est au tour des avocats du leader de l’ex Pastef, Ousmane Sonko de prendre la parole. Dans le pool d'avocats, Me Ndoumbé Wane qui demande la confirmation de toutes les objections soulevées de cette exception, « L’agent judiciaire de l'Etat nous dit que l'Etat a le droit d'être là. Mais il faut qu'il nous dise quel est l'intérêt d'être là. (…) Je demande que le pourvoi initié par l'Etat du Sénégal soit déclaré irrecevable. La loi doit être respectée. Ousmane Sonko est régulièrement inscrit à Ziguinchor, ils veulent, qu'ils aillent à Saint Louis pour déposer un recours ou quoi. Je vous rappelle la jurisprudence de Karim Wade », fait savoir Me Wane.



Ainsi, s’interroge-t-elle, « Comment Ousmane Sonko qui est détenu à Sébikotane peut recevoir une notification déposée à son domicile ?» « L'Etat du Sénégal que je respecte beaucoup parce que dans la magistrature, j’ai des frères, un époux, doit arrêter ! J'ai entendu de l'autre côté se réjouir de la décision de la Cedeao, en demandant son exécution. Et pourtant au lendemain de la décision du juge Sabassy Faye, ils ont tous nié son exécution », rétorque-t-elle.



Me Ousseynou Ngom, quant à lui, souligne que : « dans ce dossier, on ne peut pas reprocher à Ousmane Sonko de soulever une irrecevabilité. Le pourvoi de l'Etat du Sénégal est irrecevable.