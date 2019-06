Coupe du monde U20 : Le Sénégal éliminé par la Corée du Sud en quart de finale (3-3, 3-2 tirs au but)

L'égalisation de Amadou Ciss dans le temps additionnel de la prolongation (120e+1, 3-3) semblait pourtant avoir témoigné du réveil des joueurs de Youssouph Dabo, lors de ce match de quarts de finale de la Coupe du monde U20 les opposant à la Corée du Sud. Le Sénégal a été battu aux tirs au but (3-3, 3-2 t.a.b.) Il a fallu attendre la fin des prolongations pour voir les moins de 20 ans sénégalais s’incliner devant des jeunes coréens, qui avaient portant raté leurs deux premiers penalty, lors de la séance des tirs au but. L'arbitre a fait retirer le cinquième penalty coréen initialement arrêté par Dialy Ndiaye.



Les Lionceaux ont marqué les premiers, dès la 37e minute par l’intermédiaire de leur capitaine, Cavin Diagne, et n'ont jamais abdiqué après l'égalisation des coréens, qui sont revenus à égalité grâce à K. I. Lee (62e) sur pénalty.



12 minute plus tard (74e), le défenseur sud-coréen a contré de la main un contrôle de Youssouf Badji. Soudain, le temps s'est arrêté au stade de la capitale polonaise. Le VAR a pris le temps d'analyser plusieurs fois les images avant que l'arbitre uruguayen ne désigne le point de penalty. L'arbitre a fait retirer le penalty initialement arrêté par G. Y. Lee.



L'attaquant de Metz Ibrahima Niane est revenu à la charge pour frapper en force côté gauche pour ne laisser aucune chance au portier coréen (76e 2-1). A la 86e minute, c'est effectivement l'arbitrage qui aura fait parler sur les gradins en annulant deux buts sénégalais, l'un sur une faute de main, l'autre sur une position d'hors-jeu. Le but égalisateur (2-2) de J. S. Lee, dans le temps additionnel (90+8), a anéanti le rêve des Lionceaux, après avoir pourtant mené 2-1, après 90 minutes.



C'est un scénario inattendu qui a eu lieu dans les prolongations. Un but, inscrit à la 95e minute par Cho, a assommé les Lionceaux, qui ont dominé techniquement, mais avec une inexplicable perte de balle du milieu sénégalais. Malgré l'avance des coréens, les Lioncaux n'ont pas rompu. Amadou Ciss a récompensé le Sénégal en catapultant un plat du pied dans la cage de G. Y. Lee, dans le temps additionnel de la prolongation (120e+1, 3-3).