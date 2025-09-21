Coupe d’Afrique de la Boulangerie : Le Sénégal sacré champion à Marrakech et décroche son ticket pour le Mondial 2026

L’équipe nationale de la boulangerie du Sénégal vient de réaliser un exploit historique à Marrakech (Maroc) en remportant la Coupe d’Afrique de la Boulangerie 2025. Une victoire qui consacre l’excellence sénégalaise dans l’art du pain et de la viennoiserie, et ouvre la voie à une participation prestigieuse à la Coupe du Monde de la Boulangerie prévue à Paris en 2026.







Face à des adversaires venus de tout le continent, les artisans boulangers sénégalais ont su imposer leur maîtrise, leur créativité et leur rigueur technique. Leur savoir-faire a séduit le jury international, confirmant la montée en puissance du Sénégal dans ce secteur d’excellence.







Ce sacre continental vient récompenser des mois de préparation intense, mais aussi la passion et la détermination de toute une équipe soudée, portée par l’ambition de hisser le drapeau national sur le toit de l’Afrique.







Cette performance a été rendue possible grâce à l’accompagnement et au soutien des Grands Moulins de Dakar (GMD), du ministère du Commerce et de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), qui ont cru en cette équipe et mis les moyens nécessaires pour sa réussite.







Cap désormais sur Paris 2026, où l’équipe du Sénégal représentera non seulement la nation, mais aussi toute l’Afrique, dans ce rendez-vous mondial de la boulangerie. Un défi planétaire qui s’annonce palpitant et qui pourrait consacrer, une fois encore, le Sénégal comme un champion de l’excellence.

