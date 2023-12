Côte d'Ivoire: le principal parti d'opposition reprogramme son congrès vendredi

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), principale formation d'opposition, a reprogrammé son congrès vendredi dans la capitale Yamoussoukro, pour élire son nouveau président, quelques jours après la suspension de l'évènement par la justice.



Le congrès se tiendra "le vendredi 22 décembre à la fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro", a indiqué le parti à l'issue d'un bureau politique mardi soir à Abidjan.



Ce congrès visant à élire un nouveau chef pour le PDCI devait se tenir samedi dernier, quatre mois après la mort de son président Henri Konan Bédié, mais il avait été suspendu à la dernière minute par la justice ivoirienne.



Elle avait déclaré recevable la plainte de deux militants qui dénonçaient des irrégularités sur la liste des congressistes appelés à choisir entre le banquier ivoiro-français Tidjane Thiam et le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Yacé, pour diriger le parti.



La décision pointait également des risques de trouble à l'ordre public pour justifier le report du congrès.



Selon des cadres du parti, la question juridique qui avait entraîné la suspension de samedi a été "évacuée".



"Nous sommes des militants disciplinés et nous sommes satisfaits de cette décision du bureau politique", a déclaré M. Thiam, mardi soir.



"Le bureau politique a décidé, nous irons. Au final, il n'y a qu'une seule personne qui doit gagner c'est le PDCI", a renchéri M. Yacé juste à ses côtés.



L'affiche de vendredi opposera comme prévu les deux hommes: trois autres candidats, Maurice Kacou Guikahué, Noel Akossi Bendjo et Moïse Komoué Koffi qui avaient retiré leur candidature ont confirmé mardi soir qu'ils ne seraient pas candidats.



Le PDCI, ancien parti unique au pouvoir de 1960 à 1999 sous la présidence du père de l'indépendance Félix Houphouët Boigny, puis d'Henri Konan Bédié, n'a plus accédé à la magistrature suprême depuis 1999.



Un coup d'Etat avait alors chassé M. Bédié du pouvoir.



Un temps allié avec Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, le PDCI a repris sa place dans l'opposition en 2018 et a boycotté la dernière présidentielle.