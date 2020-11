Côte d'Ivoire : Décès de Augustin Sidy Diallo, ex président de la fédération ivoirienne de football.

Augustin Sidy Diallo, 61 ans, n'est plus. Le président de la Fédération ivoirienne de football (depuis 2011) est décédé ce samedi.



Testé positif au coronavirus, il n'avait pas accompagné le groupe lors des deux matches éliminatoires pour la CAN 2022 contre Madagascar lors de la trêve internationale.



Il ne semblait pourtant pas présenter de signes préoccupants, mais son état s'est dégradé et il a été contraint d'être hospitalisé pour des complications respiratoires.



L'Equipe