Coopération sécuritaire : La Police nationale renforce ses liens avec la Chine

Cette rencontre a été l’occasion d’échanges fructueux sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et de maintien de l’ordre, renseigne la note de la police nationale exploitée par Dakaractu. Les deux parties ont identifié de nouvelles pistes de collaboration, consolidant ainsi le partenariat entre le Sénégal et la Chine dans le domaine sécuritaire.

