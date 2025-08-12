Coopération sécuritaire : La Police nationale renforce ses liens avec la Chine

Le Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général Mame Seydou Ndour, a reçu le 8 août 2025, une délégation de la police de la province chinoise du Shandong.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanges fructueux sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et de maintien de l’ordre, renseigne la note de la police nationale exploitée par Dakaractu. Les deux parties ont identifié de nouvelles pistes de collaboration, consolidant ainsi le partenariat entre le Sénégal et la Chine dans le domaine sécuritaire.
