Coopération Sino-africaine: Vers de nouvelles approches dans le partenariat avec le Sénégal ?

Le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, effectuera une visite d’État en République Populaire de Chine les 03 et 04 septembre à l’invitation de XI Jinping, Président de la République Populaire de Chine. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine, érigées au rang de partenariat stratégique global. Elle sera l’occasion pour les deux chefs d’État de discuter de questions bilatérales d’intérêt commun et de définir de nouvelles perspectives de collaboration dans des domaines stratégiques pour nos deux pays.







Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye participera ensuite, en tant que co-président, au sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) prévu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Ce sommet constitue une tribune pour évaluer les progrès réalisés dans le cadre du partenariat sino-africain et définir les nouvelles orientations de la coopération entre la Chine et l’Afrique. En effet, la recherche d’une nouvelle aventure n’est pas une vision nouvelle. Elle s’enracine dans cette longue tradition de solidarité Chine-Afrique. Ainsi, dans le cadre du FOCAC, les deux parties ont déployé des efforts conjugués et fructueux qui ont contribué à la modernisation du continent. La Chine a construit plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées, près de 100 000 kilomètres d’autoroutes, et environ 150 000 kilomètres de backbones couvrant 700 millions d’utilisateurs, renforçant nettement le niveau d’interconnexion en Afrique. Les centaines de projets d’énergies renouvelables qu’elle a réalisés dans des pays africains ont permis de mieux valoriser les ressources énergétiques du continent et de lever le fardeau énergétique qui freine son industrialisation. Plus de 3 000 entreprises chinoises sont présentes dans les villes africaines, contribuant à la création d’emplois locaux, à la transformation de la chaîne industrielle et à l’augmentation de la valeur ajoutée des produits africains, qui, par ailleurs, sont de plus en plus découverts et appréciés par les consommateurs chinois grâce à diverses plateformes comme l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, l’Exposition internationale d’importation de la Chine et le Online Shopping Festival.



La Chine reste déterminée aussi à accompagner le continent africain dans sa modernisation. Les programmes et initiatives avancés dans le cadre du FOCAC ces dix dernières années s’harmonisent parfaitement avec les priorités fixées par l’Agenda 2063 de l’UA. Lors du Dialogue des dirigeants chinois et africains en 2023, de nouvelles mesures substantielles ont été lancées pour soutenir l’industrialisation, moderniser l’agriculture et former les talents en Afrique.





En août 2023, le président chinois Xi Jinping a rencontré le président sénégalais Macky Sall en marge du 15e sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Observant que le Sénégal était un partenaire important de la Chine en Afrique, Xi Jinping a déclaré que grâce aux efforts conjoints déployés au cours des dernières années, les deux pays bénéficiaient d’une confiance politique mutuelle toujours approfondie et d’une coopération fructueuse dans divers domaines. La Chine soutient fermement les efforts du Sénégal pour préserver la stabilité et le développement nationaux. Le président de la République de la Chine se disait à renforcer le soutien mutuel avec le Sénégal et à approfondir la coopération dans des domaines tels que l’industrie, l’agriculture, les infrastructures et les ressources humaines, à sauvegarder conjointement leurs droits légitimes au développement et à rechercher un plus grand développement de leur partenariat stratégique global de coopération.



Face aux changements profonds et complexes, la Chine et l’Afrique ont besoin plus que jamais de renforcer leur solidarité et leur coopération. La Chine soutient l’Union africaine (UA) dans ses efforts pour adhérer au Groupe des 20 (G20) et est prête à partager ses expériences et opportunités de développement avec ses frères africains et à promouvoir avec eux la création d’une communauté de destin Chine-Afrique dans la nouvelle ère, en défendant continuellement les principes de « sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi » et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés.



Lors de cette visite du nouveau président de la république du Sénégal, il s’agira de définir les axes de coopération dans une ère de mutation technologique, de développement industriel en se conformant à la politique du Jub Jubël Jubënti. Cette triptyque devrait être adaptée à la nouvelle forme de coopération que le Chef de l’Etat aura à décliner avec la République de Chine.