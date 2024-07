Coopération Sénégal-Russie : Le vice-ministre Mikhaïl Bogdanov en visite de courtoisie à Dakar

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, est attendu à Dakar pour une visite officielle. Selon les informations, cette visite s’inscrit dans le cadre d’une coopération plus large entre le Sénégal et la Russie. Ceci, dans le but de renforcer les partenariats dans divers domaines.

Durant son séjour au Sénégal, Mikhail Bogdanov sera reçu par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Une occasion pour eux de discuter des questions d’intérêts mutuels et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

A noter que parallèlement à la visite officielle, l’ouverture de la chambre de commerce et d’investissement d’Afrique, de Russie et d’Eurasie (CCIAR) est également prévue aujourd’hui 10 juillet. Cette nouvelle structure a pour objectif de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.