Convention entre l’Institut Pasteur de Dakar et l’Union européenne : « L’Afrique est sur la bonne voie pour développer sa souveraineté pharmaceutique » (Mme Ursula Von Der Leyen)

Dans le cadre de sa visite au Sénégal, Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, était ce matin à l’Institut Pasteur de Dakar ce mercredi 09 février 2022. Elle était accompagnée de Mme Jutta Urpilainen, commissaire européenne pour les partenariats internationaux, qui procédera, avec M. Amadou Hott, ministre de l’économie, du plan et de la Coopération, à la signature d’un accord de financement européen en faveur du projet MADIBA (Manufacturing in Africa for Disease Immunisation and Building Autonomy), en présence du Dr Amadou Alpha Sall, Administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD). À cette occasion, Mme Von der Leyen a présenté les investissements de la Team Europe en faveur de l’accès aux vaccins en Afrique.



Ce projet a pour objectif de produire à terme 300 millions de doses de vaccins par an (vaccins anti-covid, avec une extension possible à la production d’autres types de vaccins). D’un coût global d’environ de 200 millions de dollars US (plus de 114 milliards FCFA), le projet a démarré, l’usine de production étant actuellement en cours de construction à Diamniadio.



Une occasion pour le ministre de l’économie, du plan et de la Coopération, M. Amadou Hott, de remercier la délégation européenne. Il poursuit que le Président de la République Macky Sall va recevoir la délégation demain dans la journée.