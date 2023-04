Contribution financière : Les migrants sénégalais envoient 2 milliards FCFA par jour

La contribution financière des migrants sénégalais n'est plus à démontrer et les statistiques disponibles estiment en moyenne que les transferts d'argent vers le Sénégal atteignent environ 2 milliards FCFA par jour. Des envois qui constituent souvent une "véritable bouée de sauvetage" pour les familles restées au pays. En 2021, près de 1600 milliards FCFA ont été transférés au Sénégal selon l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers du Sénégal (Oqsf) qui en collaboration avec le Fonds d’Equipement des Nations Unies (Uncdf) a jugé urgent d’apporter des actions correctives à travers le renforcement des capacités des migrants et de leurs familles sur la connaissance et l'utilisation judicieuse des flux générés par ces envois d’argent. C’est ce qui explique la quintessence de la tenue, ce 25 avril, à Dakar d’une rencontre sur la question des transferts financiers des migrants.



L’idée vise à un meilleur encadrement sur l'orientation et la destination de ces flux financiers vers des domaines avec un meilleur impact socio-économique sur les populations. L’OQSF et le UNCDF misent également sur le Fintech pour accroître l'utilisation des opérations de transferts de fonds des migrants en raison de la plus grande flexibilité et commodité qu'il offrent aux utilisateurs.



L'objectif final des échanges est d'aboutir à des conclusions visant à accroître la portée des transferts de fonds numériques et à améliorer la résilience financière des migrants et de leurs familles.