Contribution des ISBLSM dans l’économie: L’ANSD entame une étude monographique

Un des secteurs institutionnels que distingue la comptabilité nationale, les Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages (ISBLSM), occupe une place importante dans l’économie sociale du Sénégal à travers leurs réalisations de plans, programmes ou projets pour répondre aux besoins et intérêts de la population. C’est un secteur constitué par les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales (ONG), les partis politiques, les syndicats professionnels, les églises et les mosquées.

Dans le cadre de la mesure de la richesse nationale, le secteur constitue une partie primordiale qui est calculée et évaluée. Sa contribution dans le PIB national avoisine les 8%. Cependant, il s’avère difficile d’identifier cette estimation dans la richesse économique d’où la nécessité pour l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie d’entamer une étude monographique pour mieux percevoir la contribution du secteur. L’enquête qui s’effectuera dans les 3 régions que sont Dakar, Thiès et Saint-Louis s’étendra sur une durée d’un mois et demi à compter du 26 août 2019. Elle vise à mettre en place une banque de données économiques et financières du secteur associatif pour disposer de manière régulière des informations fiables requises pour une bonne évaluation de ce secteur dans les comptes nationaux. Il tend, notamment, à satisfaire les besoins des décideurs et autres utilisateurs. Il s’agira en définitive, de collecter les données d’identification, de localisation, les ressources, les dépenses entre autres informations du secteur des ISBLSM.