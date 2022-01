Contentieux judiciaire Ambassade Usa-Sagam : la société de gardiennage récupère son contrat de 14 milliards

En plus de se voir renouveller le contrat de sécurité de l’ambassade américaine, la Direction générale de la SAGAM, vient d’être fixée sur le montant du contrat pour la sécurisation de l'ambassade. Ce montant fixé par le Département d'Etat s'élève à 17,5 millions de dollars, près de 14 milliards selon Confidentiel la Lettre Quotidienne. Le contrat s’étale sur une période de cinq ans. Les américains avaient pour rappel après 36 années de bons et loyaux services, signifié à Sagam la fin de ce contrat au profit d’une autre société américaine. La société sénégalaise avait ester en justice auprès de la Cour Fédérale des États-Unis, qui avait finalement enjoint le Département d’État américain de rétablir la SAGAM dans ses droits en lui attribuant le marché. Et demande le remboursement à la SAGAM des frais engendrés par cette procédure.