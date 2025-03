Construction du siège de Pastef : Mansour Faye alerte sur un « caractère occulte des opérations foncières »

Dans un post publié sur sa page Facebook, intitulé « Silence, on spolie », l’ancien ministre des Transports, Mansour Faye, dénonce les pratiques du régime du tandem Diomaye-Sonko. Selon lui, « les attentes des goorgorlou (les travailleurs acharnés) sont reléguées au second plan ».



Il rappelle qu’au lendemain de la prise de pouvoir par ce régime, une première note de service (818/MFB/DGID) avait été émise pour suspendre provisoirement les opérations domaniales. Cette mesure visait à arrêter les constructions et à annuler les attributions foncières dans des zones ciblées, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour et le littoral nord jusqu’à Saint-Louis.



Par la suite, une deuxième note de service (090/MFB/DGID/DD) a partiellement levé cette suspension pour les procédures domaniales et cadastrales, tout en levant totalement la suspension des procédures foncières dans certaines zones.



Enfin, le 12 mars 2025, le communiqué du Conseil des ministres a évoqué une série de mesures destinées à « corriger » (sic) les abus constatés dans la gestion du foncier et du domaine public maritime au Sénégal.



Aujourd’hui, Mansour Faye s’interroge sur la réalité de ces mesures, enveloppées dans des actes administratifs. Selon lui, tout Sénégalais est en droit de se poser les questions suivantes :

- Qu’en est-il réellement de ces mesures ?

- Combien d’attributions et d’acquisitions ont été officiellement approuvées ?

- Quelles sont les raisons invoquées pour annuler certaines d’entre elles ?

- Quelle est l’assiette des terres récupérées par les services de l’État ?



L’ancien ministre estime que des réponses claires doivent être apportées aux Sénégalais, « en toute transparence ». Ses interrogations sont d’autant plus légitimes, selon lui, que Pastef a récemment annoncé la construction prochaine de son siège.



« Il semblerait que le parti s’est déjà attribué plusieurs milliers de mètres carrés dans la zone de Sacré-Cœur 3 Extension (ancien garage de mécaniciens, ancienne piste). C’est pourquoi Pastef doit nous expliquer par quelle alchimie ces acquisitions ont été effectuées. Qui sont les vendeurs ? Qui en sont les bénéficiaires ? », s’interroge Mansour Faye.



Le maire de Saint-Louis alerte également la communauté léboue de Ouakam, voire même du « Tank », sur ce qu’il qualifie de « caractère occulte » de certaines opérations foncières.