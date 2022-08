Consommation locale : Le rappeur Simon appelle les Sénégalais complexés … à valoriser le made in Sénégal

Mis à part sa carrière de rappeur, Simon Kouka s’est aussi beaucoup fait remarquer dans son combat pour la valorisation de la culture africaine.

Depuis plus de deux ans, ce dernier a décidé de s’habiller purement africain, un look qui reflète parfaitement nos valeurs. Ainsi, Simon a beaucoup contribué à prôner la consommation locale au Sénégal. C’est pourquoi après avoir lancé son premier concept « SOLO FII » Simon a procédé ce mardi 30 août 2022 au lancement d’un deuxième concept « JANGI JEE SAAKY FII », à la maison culturelle de Ouakam. Pour Simon, chacun de nous, consommateur ou producteur doit d’abord se mettre au service de notre pays. « Pourquoi les gens délaissent nos produits au détriment de ceux des occidentaux? Moi, je pense que c’est juste de la méchanceté... » dénonce l’artiste. Pour les artisans maîtres d’œuvre des produits de ce nouveau concept, l’attitude et l’engagement de Simon est à saluer, étant donné qu’il leur a beaucoup ouvert les yeux.