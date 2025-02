Consolidation du dialogue avec les autorités étatiques : La Directrice des opérations de la BM, Mme Anna Bjerde, sera à Dakar du 26 au 28 février 2025

La Directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Mme Anna Bjerde, effectuera une visite officielle au Sénégal du mercredi 26 au vendredi 28 février 2025. Selon un communiqué de l’institution financière parvenu à Dakaractu, cette visite de 72 heures vise à renforcer le dialogue avec les autorités étatiques ainsi qu’avec les parties prenantes, notamment les acteurs de la société civile et du secteur privé. L’objectif est de consolider l’appui de la Banque mondiale au développement socio-économique du pays.



Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du nouveau Cadre de Partenariat Pays du Groupe de la Banque mondiale avec le Sénégal. Au cours de son séjour, Mme Bjerde s’entretiendra avec Son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ainsi qu’avec des membres du gouvernement, des dirigeants du secteur privé et des représentants de la société civile.



La Banque mondiale précise que cette visite sera l’occasion de réaffirmer son engagement dans plusieurs domaines clés. L’institution met l’accent sur deux axes majeurs :

1. Une participation accrue du secteur privé en tant que catalyseur de croissance économique ;

2. La création d’opportunités d’emploi, en particulier pour l’insertion professionnelle des jeunes.



Par ailleurs, la Banque mondiale entend accompagner le gouvernement sénégalais dans ses efforts pour renforcer la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Enfin, les discussions porteront également sur la mise en œuvre du Pacte National pour l’Énergie, un programme ambitieux visant à assurer un accès universel à l’électricité d’ici 2030.



Le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal comprend actuellement 21 projets d’investissement nationaux, pour un montant total de 3 milliards de dollars, ainsi que 11 opérations régionales financées à hauteur de 834,5 millions de dollars par l’Association internationale de développement (IDA). Du côté de la Société financière internationale (IFC), le portefeuille s’élève à 483 millions de dollars, tandis que les engagements bruts de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) atteignent 773,8 millions de dollars, selon le communiqué de la Banque mondiale.