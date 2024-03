Conseil interministériel sur les eaux de surface : « Ensemble, nous pouvons transformer cet océan de défis en une mer d'opportunités »

Face à l’urgence de la gestion des eaux de surface, le Premier ministre a l’occasion du conseil interministériel sur les ressources en eau de surface a fait savoir aux ministres et autorités déconcentrées que « nous devons être conscients des défis auxquels nous sommes confrontés. Les effets du changement climatique se font sentir de manière de plus en plus marquée, avec des pluies devenues imprévisibles et irrégulières » .







Ainsi pour juguler et résoudre la problématique, Amadou Bâ estime que « nous devons naviguer avec agilité à travers les courants tumultueux de la stratégie et de la technologie, en quête de solutions novatrices et durables. Ensemble, nous pouvons transformer cet océan de défis en une mer d'opportunités, où chaque goutte d'eau compte et où chaque action compte double » espère le PM qui s’attend a des solutions durables et immédiates.



« Que notre réunion soit le point de départ d'une nouvelle ère de progrès, où les eaux de surface du Sénégal sont non seulement mobilisées, mais aussi célébrées et préservées comme le joyau le plus précieux de notre patrimoine naturel. En unissant nos efforts et en mettant nos ressources en commun, je suis convaincu que nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous et construire un avenir où l'eau est une source de paix et de prospérité pour tous » conclut Amadou Bâ en ouverture des travaux.