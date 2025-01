Conseil départemental de Thiès: Le budget voté à l'unanimité par les conseillers départementaux

Ainsi, les recettes prévisionnelles du département pour l’exercice budgétaire 2024 sont estimées à la somme globale de six cent quarante huit millions sept cent cinq mille deux cent seize (648.705.216) F CFA et sont réparties comme suit:

Les recettes de fonctionnement

Les recettes s’élèvent à trois cent trois millions trois cent quatre vingt quinze mille six cent quarante sept (303.395.647) F CFA contre deux cent quatre vingt quatre millions sept cent trente neuf mille huit cent trente quatre (284.739.834) F CFA en 2024 soit une hausse de dix huit millions six cent cinquante cinq mille huit cent treize (18.655.813) F CFA en valeur absolue et 06,55% en valeur relative. Elles sont constituées : - des recettes imprévues : cent vingt millions (120.000.000) F CFA, -du fonds de dotation de l'Etat: cent quatre trois millions trois cent quatre vingt quinze mille six cent quarante sept (183.395.647) F CFA.

S'agissant des recettes d’investissement, elles s’élèvent à trois cent quarante cinq millions trois cent neuf mille cinq cent soixante neuf (345.309.569) F CFA contre trois cent onze millions neuf cent quatre vingt neuf mille quatre cent cinq (311.989.405) F CFA en 2024, soit une hausse de trente trois millions trois cent vingt mille cent soixante quatre (33.320.164) F CFA en valeur absolue et 10.68% en valeur relative. Elles sont constituées : du fonds de concours de l’Etat: cent vingt trois millions cinq cent quarante quatre mille trois cent vingt sept (123.544.327) F CFA; d’autres fonds de concours vingt cinq millions (25.000.000) FCFA, d’un excédent de fonctionnement capitalisé : un million (1.000.000) FCFA, d’un résultat d’investissement reporté de cent quatre vingt quinze millions sept cent soixante cinq mille deux cent quarante deux (195.765.242) F CFA

Les dépenses prévisionnelles du Département pour 2025 sont estimées à la somme globale de six cent quarante huit millions sept cent cinq mille deux cent seize (648.705.216) F CFA et sont réparties comme suit : les dépenses de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement pour l'année budgétaire 2025 s’élève à la somme de trois cent trois millions trois cent quatre vingt quinze mille six cent quarante sept (303.395.647) F CFA contre deux cent quatre vingt quatre millions sept cent trente neuf mille huit cent trente quatre (284.739.834) F CFA en 2024 soit une hausse de dix huit millions six cent cinquante cinq mille huit cent treize (18.655.813) F CFA en valeur absolue et 06,55% en valeur relative, les dépenses de fonctionnement sont principalement composées : de la masse salariale qui est de quatre vingt onze millions (91.000.000) F CFA; des indemnités des membres du bureau qui s’élèvent à trente cinq millions cinq cent quatre vingt quatre mille deux cent (35.584.200) F CFA; des indemnités de session et de déplacement des conseillers départementaux estimées à vingt huit millions quatre cent mille (28.400.000) F CFA ; de certaines rubriques liées aux fêtes officielles et réceptions publiques deux millions cinq cent mille (2.500.000) FCFA, diverses actions sur les compétences transférées six millions (6.000.000) FCFA, de charges diverses pour un montant de quinze millions (15.000.000) F CFA.

Et pour les dépenses d’investissement

Le budget d’investissement pour l'année budgétaire 2025 s’élève à la somme de trois cent quarante cinq millions trois cent neuf mille cinq cent soixante neuf (345.309.569) F CFA contre trois cent onze millions neuf cent quatre vingt neuf mille quatre cent cinq (311.989.405) F CFA en 2024, soit une hausse de trente trois millions trois cent vingt mille cent soixante quatre (33.320.164) F CFA en valeur absolue et 10.68% en valeur relative.

Les dépenses sont essentiellement constituées : d’équipements administratifs pour un montant de soixante et un millions neuf cent vingt et un mille deux cent soixante trois (61.921.263) F CFA dont un report de vingt trois millions neuf cent vingt et un mille deux cent soixante trois (23.921.263) F CFA destiné au paiement du marché relatif aux travaux d’aménagement de l’hôtel départemental lancé en 2024. Un montant de vingt quatre millions (24.000.000) FCFA destiné à la réhabilitation du bâtiment de l’hôtel départemental, un montant de quatorze millions (14.000.000) destiné à l’achat d’équipements administratifs, d’équipements et de réparations sanitaires pour un montant de trente huit millions (38.000.000) F CFA, d’équipements scolaires pour un montant de cent quarante trois millions quatre vingt quatorze mille quatre cent soixante quatorze (143.094.474) F CFA dont : un montant de quatorze millions (14.000.000) F CFA destiné o l’achat de table-bancs, un report de cinquante millions quatre vingt quatorze mille quatre cent soixante quatorze (50.094.474) F CFA pour le paiement du reliquat sur les travaux de construction de salles de classe au lycée Jules Sagna huit millions cent soixante quinze mille deux cent cinquante neuf (8.175.259) F CFA et des travaux de construction de salles de classe en cours au CEM Khombole II, Route de Dakar II, lycée de Diender quarante et un millions neuf cent dix neuf mille deux cent quinze (41.919.215) FCFA, un montant de soixante cinq millions (65.000.000)F CFA destiné à de nouvelles constructions de salles de classe pour la gestion 2025, un montant de vingt quatre millions (24.000.000) F CFA destiné aux travaux de réhabilitation d’équipements scolaires etc.

En terme de réalisations, l'on peut citer dans le secteur de l'éducation, la construction et l'équipement de salles de classe au CEM de Nguinth, au lycée de Fahu et au lycée Jules Sagna. Les travaux de construction de salles de classe au CEM Route de Dakar II, au CEM de Khombole II et au lycée de Diender sont en cours. Il y a également l'acquisition de 575 tables bancs qui a permis d'en doter plusieurs établissements du département dont le lycée de Kayar, le lycée de Pout, le CEM de Keur Moussa, le CEM de Bagadj etc. Un lot d'ordinateurs fixe a été offert au CEM Amadou Coly Diop, au CFP de Thiès, au CFP de Peyckouk et le CFP de Lalane. D'importants investissements ont été également réalisés dans le domaine de la santé, la formation professionnelle, le sport, la culture, la liste étant loin d'être exhaustive....