Conseil constitutionnel : Les 120 chefs d'exécutif territorial de Benno valident Amadou Bâ

Amadou Bâ et sa coalition Benno Bokk Yakaar ont été validés ce matin lors du contrôle des parrainages au conseil constitutionnel. Ils sont 120 maires et présidents de conseil départemental qui ont choisi de parrainer Amadou Bâ. C’est son mandataire Benoît Sambou accompagné par le chargé du pôle parrainage, Abdoulaye Diagne et de leur informaticien qui se sont adressés à la presse après la validation faite par la commission.



Le mandataire du candidat de la mouvance présidentielle a rappelé que, « même si la coalition a fait recours au parrainage citoyen, c’est le choix de celui des exécutifs locaux qui été finalement retenu pour éviter toute sorte de doublons qui sont quasiment inévitables ».