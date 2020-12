Conflits entre parents d'élèves et écoles privées : Mamadou Talla prône le dialogue et la négociation.

Interpellé sur le conflit entre les parents d'élèves et l'école privée qui a suscité beaucoup de réactions, allant même jusqu'à une saisine de la justice lors de son passage à l'Assemblée nationale, le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla, a apporté des précisions. "Nous précisons tout simplement qu'il y a des textes qui régissent l'ouverture des écoles privées. Malheureusement l'ensemble des textes que nous avons jusqu'à l'heure actuelle il n'y pas un seul qui nous parle de plancher ni de plafond en ce qui concerne la scolarité des enfants", explique-t-il.



Et d'ajouter : "Nous avons décidé depuis que nous sommes à la tête de ce département de dialoguer, de se concerter parce que nous sommes convaincus que c'est dans la concertation qu'on peut arriver à trouver une solution".



Face aux députés, le ministre de l'éducation nationale a révélé que la fédération du patronnant et l'association nationale des parents ont signé un accord le 22 février 2020. Ce qui leur a permis, en effet, de régler beaucoup de problèmes.