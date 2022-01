Conférence de presse post-électorale : le Dr Cheikh Kanté appelle les responsables de la mouvance BBY de Fatick au tour de l’essentiel.

Nouvellement élu, président du conseil départemental de Fatick, l’envoyé spécial du président de la République, le Dr Cheikh Kanté n’a pas perdu trop de temps pour s’atteler à la lourde tâche de la mobilisation des responsables politiques de la mouvance présidentielle dans le sens de l’unité et de la cohésion sociale. Cela malgré les remous et quelques contestations notées çà et là lors des investitures et la campagne électorale du scrutin du 23 Janvier dernier.



À cet effet, le nouveau président du conseil départemental de Fatick a invité ce samedi à une conférence, tous les nouveaux élus locaux de la région et du département ainsi que les responsables politiques de la grande mouvance de cette partie du Sine, pour échanger sur le scrutin du 23 Janvier, au plan des résultats et des scores enregistrés tant à Fatick, qu'un peu partout dans le pays.



Une rencontre très attendue par les militants et les responsables politiques qui ont fini d’assiéger dès les premières heures de la journée, le lieu de rencontre prévu au domicile du Dr Cheikh Kanté. Au menu, une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur Dakaractu…