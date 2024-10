Conférence de presse du gouvernement sur la situation économique/ Abdoul Mbaye: « il fallait être bavard sur les engagements pour sortir le Sénégal de ce mauvais pas »

Le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) disant avoir prévenu sur « les lendemains difficiles » pour le Sénégal depuis des années, s’interroge cependant sur les nouvelles actions menées par le régime de Diomaye Faye. Dans l’émission « Grand Jury » sur la Rfm, Abdoul Mbaye récuse la manière adoptée par le gouvernement pour s’exprimer sur la situation des finances publiques. « J’ai le sentiment qu’on accuse trop vite. Il y’a toujours cette procédure à charge anticipative. On a l’impression qu’on veut coûte que coûte donner du sang au peuple. Il faut être plus serein car la justice n’a pas besoin de publicité inutile. Laissons-la faire la procédure correcte… » a signalé l’ancien premier ministre qui considère qu’il faut attendre les validations définitives concernant cette situation économique dépeint par le gouvernement.







Abdoul Mbaye d’indiquer également que le Sénégal se dirige vers des lendemains difficiles considérant que le Sénégal a vécu dans la souffrance les derniers moments de Macky Sall. Mais « nous allons vers des heures beaucoup plus difficiles avec des ajustements structurels. « On ne peut pas fonctionner sans remettre en cause les subventions notamment celles de l’énergie. Cela a déjà commencé au niveau de la douane, des redressements fiscaux, la trésorerie de l’État ne permet pas plus de payer la dette intérieure, les subventions réduites ou supprimées vont conduire à l’augmentation de l’énergie, du transport etc… quand on n'a pas le budget qui ne vous permet pas de venir à bout des dépenses, on fait recours à cette politique structurelle qui risque de faire beaucoup de dégâts », ajoutera le leader de l’ACT.







Ce qui intrigue selon l’ancien premier ministre, c’est « cette incapacité de l’actuel régime à trouver des solutions urgentes face aux difficultés de l’heure ». Une situation loin d’être rassurante selon Abdoul Mbaye invitant le président et son équipe à changer de fusil d’épaule.