Conduite en état d'ivresse : L'orthopédiste avait blessé 4 gendarmes

Le médecin orthopédiste Sékou Niang a fait face hier, aux juges du Tribunal de Grande Instance de Dakar pour répondre des chefs de défaut de maitrise et conduite en état d’ivresse. En effet, ivre comme un Polonais, le prévenu a fait un accident de voiture sur le chemin du retour à son domicile, en blessant quatre gendarmes qui s’en sont sortis avec des blessures graves selon les révélations du substitut du procureur. Devant la barre, le Dr Sékou Niang n’a pas cherché à altérer la vérité. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et prétend n’avoir pris qu’un verre de bière qui l'aurait mis dans cet état. Par contre, il a fait amende honorable en sollicitant la clémence du tribunal pour cet acte avant de dire qu’il regrette son acte. Selon Me Bamba Cissé, son client a demandé pardon aux gendarmes et au tribunal. Il faut noter que malgré la gravité des faits, le ministère public s’est inscrit dans une logique de lui tendre la perche...