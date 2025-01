Conditions de détention : Moustapha Diakhaté dénonce la surpopulation carcérale à Reubeuss

Sorti de prison il y a quelques jours, l'ancien parlementaire Moustapha Diakhaté a dénoncé les conditions de détention et les détentions arbitraires à la prison de Reubeuss. « Il y a des cas où il n'est pas nécessaire de décerner un mandat de dépôt. Une personne qui comparaît librement ne devrait pas en recevoir un, et cela relève de la responsabilité des magistrats », a-t-il déploré lors de son échange avec les journalistes.



« Les détentions arbitraires sont nombreuses à Reubeuss. Beaucoup de détenus qui devaient être jugés dans un délai de six mois croupissent en prison depuis des années », a révélé Moustapha Diakhaté. Pour l'ancien député, cette situation est l'une des principales causes de la surpopulation carcérale. Il a également pointé du doigt les longues détentions préventives pour les personnes accusées de crimes. « Une personne accusée d'un crime devrait être jugée après deux ans d'enquête. Il est inadmissible qu'un détenu soit emprisonné pendant cinq ans, puis jugé et condamné à seulement six mois de prison. »