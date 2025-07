Concours Général 2025 : Pape Natango Mbaye émeut la Nation et reçoit la Médaille Gaïndé des mains du Président 

Au Grand Théâtre, un silence chargé d’émotion a envahi la salle quand l’histoire de Pape Natango Mbaye a été projetée sur grand écran. Nouveau bachelier du lycée Ngane Saër de Kaolack, ce jeune handicapé a décroché son Bac S2 en écrivant… avec ses pieds. « Ne jamais abandonner malgré la situation », a-t-il lancé, devant un public debout, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko en tête.

Admiré par ses camarades et ses professeurs, soutenu par un entourage bienveillant, Pape Natango a prouvé que la détermination peut briser toutes les barrières.



Lors de la cérémonie du Concours Général, il a livré un message puissant : « L’handicap ne doit pas être une condamnation mais une force. Nous avons besoin de soutien et d’accompagnement ». En manipulant même son téléphone avec ses pieds, il incarne une résilience hors du commun qui a arraché des larmes et une ovation. Le chef de l’État lui a remis la prestigieuse médaille « Gaïndé de la Performance », symbole d’un courage qui transcende les limites physiques et d’une leçon de vie offerte à toute une nation.