Conclusions du séminaire BBY : Vers une nouvelle dynamique communicationnelle pour impulser la vision du Président Macky Sall

Le renforcement du cadre organisationnel, l’élaboration d’un plan de communication, la capacitation des acteurs et la mise en place de dispositifs pour avoir des boucles de partage de l’information sont les différentes orientations stratégiques issues du séminaire de la majorité présidentielle sur la communication politique de la coalition BBY, laquelle était principalement axée sur les enjeux, les défis et les perspectives. Chacune de ces orientations déclinées par les acteurs et alliés du chef de l'État, renferme des mesures phares pour assurer la défense des réalisations du gouvernement, mais surtout tendre vers la réussite du portage de la politique ‘’Ligueyeul euleuk’’ du régime. Seydou Guèye a donné lecture de la résolution du rapport général des conclusions des travaux de la majorité effectués en 48 heures. Le président de la coalition majoritaire, Macky Sall, s’est réjoui du travail abattu. Procédant à la validation des orientations déclinées, il a invité les acteurs de la majorité à passer à la mise en perspective de ces orientations dans les plus brefs délais.