Concertations Nationales sur l’Eau et l’Assainissement : Le Sénégal engage une réforme en profondeur de son secteur hydraulique

C’est dans la ville de Kaolack, cœur stratégique du bassin arachidier sénégalais, que le gouvernement organise les "Concertations Nationales sur le secteur de l’eau et de l’assainissement". L'événement, qui se déroulera du 21 au 23 novembre 2024, s'annonce décisif pour l’avenir de la gestion de l'eau et des services d'assainissement au Sénégal.



Sous la présidence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et porté par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, ce rendez-vous rassemble les principaux acteurs du secteur, des experts aux représentants des collectivités territoriales, avec pour ambition de redéfinir la politique nationale.



Ces concertations sont un moment clé dans la mise en œuvre de la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, qui vise à garantir l'accès universel à une eau de qualité et à des services d’assainissement pour tous les Sénégalais. L'inclusion et l'équité sociale sont au cœur de cette initiative, en écho à la Vision Sénégal 2050, aux Objectifs de Développement Durable (ODD) pour 2030, et à la Vision africaine de l'Eau pour 2063. L'objectif est clair : garantir un accès équitable à des services vitaux, quels que soient le lieu de résidence ou le statut social des citoyens.



« Le choix de Kaolack n’est pas anodin, c’est un symbole de l’engagement du gouvernement pour une justice sociale réelle et une équité territoriale », a affirmé le comité d'organisation dans le communiqué parvenu à Dakaractu.



Au programme de ces trois jours de travaux, la rédaction d’une lettre de Politique Sectorielle de Développement, un document stratégique qui orientera les décisions futures. Ce cadre vise non seulement à définir les grandes lignes d’une politique de l’eau et de l’assainissement adaptée aux besoins de la population, mais aussi à prévoir des infrastructures de plus en plus résilientes face aux défis du changement climatique.



Cette démarche participative est un engagement du gouvernement à co-construire, avec les Sénégalais, des politiques durables. « Il est essentiel que chaque acteur, des élus locaux aux citoyens, se sente investi dans cette mission commune pour un Sénégal souverain et juste », ajoute le comité.



Les Concertations Nationales sur l’Eau et l’Assainissement marquent un tournant pour l’approche de la gestion publique. La méthode repose sur les valeurs d’éthique, d’inclusion et de transparence, avec l’objectif de créer un secteur hydraulique durable et en phase avec les attentes des populations.



Cette mobilisation vise également à renforcer la souveraineté du Sénégal en matière d’eau, une ressource stratégique. Par la mise en place d’une gouvernance plus participative, le pays entend se donner les moyens de préserver et de gérer durablement cette ressource essentielle.