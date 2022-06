Concert de casseroles : Ouest Foire a vibré au rythme du bruit des casseroles et des klaxons (Vidéo)

Suite à l’appel du leader de Pastef, Ousmane Sonko, de prendre 5 à 10 minutes pour un concert de klaxons ou encore un concert de casseroles dans le but de manifester son désaccord avec le régime de Macky Sall en cette soirée du mercredi 22 juin 2022, les habitants de Ouest Foire ont matérialisé cette forme de désobéissance civile. Partout à travers les quartiers de Ouest Foire les bruits de casserole et de klaxon ont fait écho dans toutes les rues et ruelles de cette localité.