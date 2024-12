Concert au Grand Théâtre : L’artiste congolais, Tiakola promet du "lourd" au public sénégalais

En prélude à son concert prévu ce 25 décembre 2024, l’artiste congolais Tiakola et le comité d’organisation du festival de la jeunesse à Dakar ont convié les journalistes à une conférence de presse, ce mardi 24 décembre 2024.



Face à la presse, le chanteur est revenu sur la raison de sa venue au Sénégal pour honorer une prestation le soir de Noël et d’être plus proche du public sénégalais. Au programme, l’artiste promet du lourd, car il va donner le meilleur de lui-même tout en restant authentique. Interpellé sur des featurings avec les artistes sénégalais, Tiakola affirme que cette collaboration est tout à fait possible, même s’il va falloir faire des tours au studio pour voir ce que ça va donner. Ainsi, pour le concert de demain, des artistes comme VJ, OMZO Dollar, Billou entres seront de la partie...