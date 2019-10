Compositions Brésil – Sénégal : Les Lions en 4-3-3 avec Famara Diédhiou en pointe

Si Aliou Cissé n’a rien laissé entrevoir de ses intentions, mercredi soir, à l’entrainement, l’équipe du Sénégal va commencer son match face au Brésil dans un système à trois dans l’entrejeu.



Avec deux milieux défensifs, Cheikhou Kouyaté et Gana Guèye, et devant, Krépin Diatta évoluera en numéro 10, derrière Famara Diédhiou, en pointe, entouré de Sadio Mané et de Ismaïla Sarr, sur les flancs de l’attaque.



Le 4-3-3 est également un moyen, pour Cissé, d'offrir plus de liberté à Sadio Mané, comme c'est le cas avec Liverpool. Dans l’axe de la défense, Kalidou Koulibaly et Salif Sané évolueront aux côtés de Lamine Gassama et Racine Coly, sur les ailes.