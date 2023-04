Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 05 Avril 2023

A l ’ entame de sa communication, le Président de la République a saisi l ’ occasion des célébrations de la semaine sainte et de la fête de Pâques, pour adresser ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs vœux à la communauté chrétienne.

Abordant la célébration du soixante troisième anniversaire de l ’ accession de notre pays à la souveraineté internationale, ce 4 avril 2023, le Chef de l ’ Etat a félicité le Gouvernement, notamment le Ministre des Forces Armées, le Ministre en charge de la Jeunesse, le Chef d ’ Etat- Major général des Armées, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, l ’ ensemble des forces de défense et de sécurité, les anciens combattants, les autorités administratives déconcentrées et décentralisées, les élèves, étudiants, enseignants et autres corps de la Nation, pour la mobilisation exceptionnelle et le déroulement impeccable des défilés et festivités sur l ’ étendue du territoire national.

Le Président de la République a magnifié, à travers le succès des manifestations, le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, qui restent des hommes et des femmes engagés au service de la Nation, en veillant en tout lieu et en tout temps, à la sanctuarisation du territoire national et à la sécurisation des personnes et des biens.

Le Chef de l ’ Etat a aussi salué, la posture exemplaire de nos forces armées, qui demeurent des socles de notre souveraineté et de notre commune volonté de vivre ensemble dans une société solidaire et dans un Etat de droit, conformément au Plan Sénégal Emergent (PSE) qui accorde une place de premier plan à la paix, à la sécurité et au capital humain, notamment la jeunesse.



En sa qualité de Chef suprême des Armées, le Président de la République a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour renforcer le maillage sécuritaire du territoire national et l ’ équipement des forces afin de soutenir leur efficacité dans l ’ exercice de leurs missions à l ’ intérieur comme à l ’ extérieur du pays.

De surcroît, le Chef de l ’ Etat a invité le Gouvernement à consolider l ’ ancrage du concept « Armée- Nation », notamment par le développement indispensable du service civique national et des activités civilo-militaires dans plusieurs secteurs de la vie économique et sociale.



A ce titre, le Président de la République a demandé au Ministre des Forces armées, au Ministre de l ’ Education nationale, au Ministre de l ’ Enseignement supérieur et au Ministre de la Jeunesse d ’ engager une réflexion sur le renforcement des cours d ’ instruction civique et de promotion de la citoyenneté dans les programmes scolaires, en vue de mieux former, à la base, les élèves, étudiants et autres apprenants aux valeurs qui fondent la République et la Nation.

A cet égard, le Chef de l ’ Etat a demandé au Premier Ministre de lui présenter, dans une dynamique interministérielle, à la fin de chaque année, un rapport sur l ’ instruction civique et la promotion de la citoyenneté au Sénégal.

Revenant sur l ’ évaluation des performances du secteur de la santé et l ’ accélération des réformes pour un système de santé performant, le Président de la République a saisi l ’ occasion de la célébration de la journée mondiale de la Santé, le 07 avril prochain, pour rappeler au Gouvernement la place primordiale de la santé des populations dans la promotion d ’ un capital humain de qualité.