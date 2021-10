Commune de Kaolack / Choix entre Mohamed Ndiaye Rahma et Mariama Sarr : Médina Baye, Touba Ndorong, Kassaville... ont tranché.

Ce vendredi 29 octobre 2021, la commune de Kaolack est toujours à l'écoute du président Macky Sall par rapport à son choix pour la tête de liste de Bby.



Ce matin, des fils et petits-fils de Baye Niass, de Serigne Bassirou Mbacké et ceux de Kassaville, etc... ont décidé de faire face à la presse pour trancher en faveur du coordinateur de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, Mohamed Ndiaye Rahma.



Les fils et petits-fils du guide religieux (Médina Baye) sont allés jusqu'à déclarer l'actuelle maire de Kaolack persona non grata, si une fois le président Macky portait son choix sur la dame.



Les souteneurs de Rahma d'inviter le président Macky Sall à "prendre en compte les préoccupations des kaolackois concernant la tête de liste de cette entité. Si le président Macky Sall choisit une autre personne que Mohamed Ndiaye Rahma, la coalition prendra un coup sans précédent lors de ses élections", a déclaré le porte-parole, Serigne Aliou Cissé Niass.