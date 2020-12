Commune Sicap Liberté : Les jeunes républicains accompagnent les écoles en kits sanitaires.

La coordination des jeunes républicains (COJER) de la section Sicap Liberté a procédé au don de kits sanitaires aux établissements scolaires de la commune. Une occasion saisie par Maodo Malick Ndiaye de revenir sur le sens de ce don offert à la jeunesse et surtout aux écoliers de ladite commune.



"Nous faisons cette action pour accompagner les établissements de la commune de Sicap Liberté pour pérenniser la dynamique du chef de l'État qui a donné le signal à travers le ministre de la Santé dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Mais aussi pour aider et renforcer le système protocolaire sanitaire pour lutter contre la pandémie. Notre rôle principal, c'est de sensibiliser et d'accompagner les populations en faisant des dons aux établissements pour renforcer les kits sanitaires", dixit Maodo Malick Ndiaye en présence du patron des jeunes de l'Apr, Moussa Sow, qui était venu assister à la cérémonie pour donner un cachet particulier à l'évènement...