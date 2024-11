Commercialisation de l’arachide : Mamadou Cissé dit « Dame » (président des opérateurs et producteurs de Kolda) « et si les moyens de la campagne de commercialisation ne suivent pas ce sera un échec total… »

Mamadou Cissé dit « Dame » le président des opérateurs et producteurs de la région de Kolda est formel sur le déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide 2024/2025. Ainsi, il soutient à notre micro que si les moyens ne suivent pas ce sera « l’échec » car la production de cette année n’est pas « bonne » tout en saluant le nouveau prix 305 f le kg. Dans la foulée, il déplore « la fermeture des frontières » pour empêcher les producteurs d’écouler leur produit hors du pays.

À l’en croire, « nous saluons le nouveau prix qui est à 305 f avec une augmentation de 25 f. Mais le problème demeure avec la fermeture des frontières pour vendre dans les pays limitrophes. Et dans ces pays, le prix est plus avantageux que celui fixe par l’État du Sénégal (305 f cfa le kg). Et avec la fermeture des frontières accompagnées d’une rupture de liquidité sur la chaine, les semences risquent de nous échapper. Dans la foulée, on risque aussi de voir une bonne partie de la production de l’autre côté de la frontière. »