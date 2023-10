Comité des droits de l’homme des Nations Unies : Le Sénégal a épuisé ses deux mandats et doit céder son fauteuil (Me Papa Sène)

« Le Sénégal reste une démocratie, un Etat de droit solide ou la situation des droits de l’homme est normale ». C’est la réponse de l’avocat Pape Sène président du Comité Sénégalais des droits de l’Homme (Csdh) apportée au pourfendeur de la démocratie Sénégalaise.







Dans une note parvenue à Dakaractu, l’avocat précise l’information selon laquelle le Sénégal serait évincé au Comité des Droits de l’homme est loin de la réalité des faits. « C’est de la désinformation pure d’assimiler cette situation à une éviction pour de fausses raisons liées à une quelconque situation des droits de l’homme au Sénégal. »







« C’est plutôt le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies qui est un organe intergouvernemental des NU ou 15 États sont élus comme membres contrairement au comité des droits de l’homme qui est composé de groupes d’experts. Le Sénégal a fait 2 mandats consécutifs en tant que membre du conseil des droits de l’homme des NU avec la précision qu’il a même assuré la Présidence dudit conseil en 2019 et son deuxième mandat se termine en décembre 2023 » lit-on dans la circulaire.







Cependant, le président du Comité Sénégalais des droits de l’Homme (Csdh) informe que tout naturellement après deux mandats consécutifs comme membre d’autres États devraient prendre le relais et c’est là, tout le sens de la liste des 15 États élus jointe à cette note de précision et dans laquelle il résulte que l’Afrique a 4 représentants que sont la côte d’Ivoire, le Malawi le Burundi et le Ghana.







Ainsi, fait-il croire que c’est en décembre 2023 que ces États vont prendre le relais. Donc le Sénégal n’a jamais été éjecté de ce conseil, c’est plutôt un événement normal quand on a fini de faire deux mandats consécutifs.