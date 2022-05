Combats en Casamance : Les témoignages de Nema Coly, un des déplacés réfugiés en Gambie

En pleine nuit, les rebelles ont frappé à la porte de Nema Coly, alors qu'il faisait 1 heure, peut-être 2 heures du matin, selon Jeune Afrique, qui renseigne que son village, situé à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, est pilonné par les tirs de l’armée sénégalaise. JA nous apprend que ce n’est pas la première fois que le bruit des balles et la peur des combats poussent Nema Coly à fuir. « Avant, on se réfugiait en Gambie, de l’autre côté de la frontière. Mais on nous a dit que même les villages gambiens étaient sous les balles », raconte-t-elle. C’est donc à Mediégué, localité sénégalaise située à une soixantaine de kilomètres de la frontière, qu’elle a trouvé refuge avec ses enfants. La jeune dame, originaire de la Casamance, a laissé derrière elle son mari et ses plantations de mil, de maïs et d’arachide, et ne compte pas rentrer avant d’être certaine que les combats ont cessé.

À cause de la situation dans la région de Casamance, au Sénégal, « la zone du Fogni Kansala est devenue un refuge sûr aussi bien pour les réfugiés que pour les déplacés », renseigne-t-on. « Ces personnes ne peuvent plus rester dans leurs maisons à cause de la proximité des combats et de manière globale, des implications du conflit en cours ».

Une opération « de sécurisation » est menée dans la zone frontalière dite du Nord-Sindian, depuis le dimanche 13 mars au matin. L’objectif est de déloger les combattants du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).

D’ailleurs, l’Agence de gestion des crises a déjà recensé déjà plus de 6.000 personnes déplacées ou réfugiées. Mieux, les personnes fuyant les violences et recensées depuis le 13 mars sont au nombre de 6.350 dont 4.508 déplacés, a indiqué l'Agence nationale gambienne de gestion des crises.