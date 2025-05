Colobane : Le comité de gestion du centre commercial dénonce une concurrence déloyale et interpelle les autorités

Le comité de gestion du centre commercial de Colobane tire la sonnette d’alarme. Lors d’un point de presse tenu ce vendredi, ses membres ont dénoncé une situation qu’ils jugent « intenable » face à une concurrence jugée déloyale. À l’origine de leur colère : des commerçants installés de manière informelle sur des espaces privés, qui vendent des produits similaires à des prix très bas.



« Non seulement ces vendeurs ne devraient pas être là, mais ils nous empêchent de faire écouler nos marchandises. Ils vendent des articles de mauvaise qualité, mais à des prix qui cassent le marché », a déploré Serigne Mbacké Sèye, commerçant et membre du comité de gestion.



Selon le comité, ces commerçants illégaux occupent notamment le parking du centre commercial, transformé en un véritable marché parallèle, actif dès 5h du matin jusqu’à 20h. Une situation qui met à mal les activités des commerçants réguliers, en règle avec l’administration.



Face à cela, les responsables du centre commercial affirment avoir saisi les autorités locales. Le maire de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane, Abdou Aziz Paye, aurait déjà envoyé des agents pour sécuriser le site. Mais les mesures actuelles sont jugées insuffisantes.



« Nous avons même proposé de financer nous-mêmes d’autres éléments de sécurité, tant que la situation se stabilise », a souligné M. Sèye.

Excédés, les membres du comité menacent de passer à l’action en suspendant le paiement de leurs taxes si des solutions concrètes ne sont pas trouvées rapidement.



« Nous avons payé cher nos magasins, nous sommes en règle avec les impôts. Nous ne pouvons plus accepter cette injustice », a-t-il insisté, appelant les plus hautes autorités de l’État à intervenir pour restaurer l’ordre et l’équité dans la zone commerciale de Colobane.