Collectivité territoriale : la ville de Pikine outille ses conseillers face aux nouveaux paradigmes de mutation.

À l’issue des élections municipales et territoriales du 31 janvier 2022, la ville de Pikine s’est dotée d’un nouveau conseil municipal regroupant d’anciens conseillers ainsi que de nouveaux entrants, qui en sont à leur première expérience municipale. C’est dans ce contexte visant à rendre plus performante la collectivité territoriale que la ville de Pikine a lancé à compter de ce vendredi une session de capacitation de deux (2) jours pour outiller les nouveaux conseillers municipaux, mais aussi saisir l’occasion pour mettre à niveau les anciens.



« Des mutations importantes sont intervenues au cours de ces dix (10) dernières années dans l’armature législative et réglementaire de l’institution municipale, lesquelles mutations ont induit de nouveaux paradigmes dans la gouvernance territoriale locale. Ces mutations ont entre autres soubassements, la mise en application des dispositions de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, du nouveau code général des impôts induisant le remplacement de la patente antérieurement dévolue aux communes par la contribution économique locale (la C.E.L).



À ces mutations, il faut ajouter le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) dont la vocation est d’accompagner les collectivités territoriales. Autant de mutations que les jeunes diplômés ont besoin de connaitre », a expliqué lors de la séance d’ouverture, le maire de la ville, Abdoulaye Thimbo.



À en croire l’édile, la mise à niveau en matière de gouvernance territoriale locale des jeunes conseillers aux compétences professionnelles avérées dans différents domaines était nécessaire pour rendre plus performante la collectivité territoriale.



La session est organisée grâce à l’appui du cabinet de promotion de développement des élus du Sénégal (CAPRODES). Selon Abdoulaye Agne, Président du Caprodes, la formation est axée sur le cadre juridique et institutionnel des collectivités territoriales, les organes et compétences du conseiller municipal et la troisième thématique centrée sur l’institution financière de la ville de Pikine.