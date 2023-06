Collecte de fonds pour le Groupe Walfadjri : Wave suspend ses opérations de paiements

« Malheureusement Wave a suspendu nos comptes. On essaiera de tout faire pour lever la suspension demain inchallah. Collecte totale: plus de 40 millions. Merci beaucoup »! Ainsi, le PDG du Groupe Walfadjri exprimait le fond de sa pensée lorsque Wave a supprimé « la Fondation Walfadjri » de son application. Wave Sénégal a d’ailleurs apporté une explication concernant cette décision.



« Sur décision des autorités, les opérations de paiements destinés à Walfadiri ont été suspendues. Nous sommes tenus de nous conformer aux réquisitions des services compétents…Nous vous remercions pour votre compréhension et vous renouvelons notre engagement à vous servir dans les meilleures conditions possibles » lit-on dans leur communiqué.



Pour rappel l’initiative d’ouvrir cette plateforme pour la collecte de fonds, fait suite à la coupure de signal du groupe Walfadji qui a pris effet le 1er juin dernier pour un mois.