Cohabitation à l’Assemblée nationale : Un scénario inimaginable selon le président Macky Sall.

À quelques jours du scrutin des législatives du 31 juillet prochain, l'opposition se dit toujours optimiste pour une assemblée qui ne verra pas la majorité être détenue par le pouvoir en place. C’est toujours le même discours qui est défendu : pour la prochaine législature, il y aura forcément une cohabitation. Mais ce scénario n'est pas envisageable selon le chef de l’État qui donne ses arguments dans l'entretien accordé à nos confrères de Jeune Afrique.



À la question : Que représentent ces élections législatives avant la présidentielle de 2024? Macky Sall répond sans ambages que c’est une question de cohérence vis-à-vis des choix du peuple sénégalais, qui l’a réélu. “Nous avons mis en place un programme économique et social extrêmement exigeant, le Plan Sénégal émergent, qui a donné des résultats incontestables à tous égards. Nous avons réduit le taux de pauvreté de cinq points et amélioré sensiblement tous les indicateurs macroéconomiques, malgré la crise liée à la Covid-19 et, aujourd’hui, la guerre en Ukraine” prétexte le chef de l’État, considérant que pour la protection des populations, le Sénégal a bloqué les prix afin qu’elles puissent faire face à la hausse des prix de l’énergie, des denrées alimentaires, etc... Ce qui, pour cette seule année 2022, coûtera à l’État près de 657 milliards de F CFA, soit près de 1 milliard d’euros, de soutien aux ménages. Dans la même veine, le chef de l’État estime nécessaire de prendre en compte l’augmentation des salaires dans la fonction publique, qui est une réalité, la transformation structurelle de l’économie, la transition énergétique, le développement des infrastructures etc...



Compte tenu de l'importance de ces paramètres pour le déroulement des politiques de l’État, le président Macky Sall considère que le gouvernement doit avoir une majorité qui lui permette de ne pas perdre de temps. Contrairement à l’opposition qui s'agrippe sur l’opportunité d’une cohabitation, Macky Sall est totalement convaincu de sa nécessité. “Vous savez très bien que, même dans les pays développés, c’est rarement une réussite. Je ne peux imaginer un tel scénario au Sénégal”, confie le chef de l’État à JA.