Code des pensions des retraités : Les acteurs pour une harmonisation des textes au bénéfice des retraités.

Afin de discuter de l’harmonisation du code des pensions des retraités civils et militaires, la direction des pensions, l’association des retraités du Sénégal et les syndicats étaient en atelier ce lundi 27 décembre 2021. Il s’agira selon Mouhamadou Diallo, le directeur des pensions, de mettre en place un régime complémentaire de retraite pour tous les fonctionnaires et un régime d’épargne de retraite par capitalisation qui permettra d'accroître les ressources des retraités.



« Il s’agit de réunir les membres des concertations pour discuter un peu des innovations relatives au code des pensions des retraités civils et militaires. Après de longues périodes sans réformes majeures, nous sommes engagés aujourd’hui dans une phase de réformes systémiques. Ce qui consiste, dans un premier temps, à mettre en place un régime complémentaire de retraite pour tous les fonctionnaires. Il s’agit aussi dans un second temps de mettre en place un régime d’épargne de retraite par capitalisation qui permettra d'accroître les ressources des retraités et en troisième lieu de mettre en place une caisse de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires. Aujourd’hui, il s’agit de discuter pour voir comment améliorer le code des pensions qui régit le régime de base. C’est un code qui est importé de la France depuis 1961 et qui comporte des dispositions désuètes. Ce qu’il faudra corriger », a renseigné Mouhamadou Diallo, directeur des pensions.



Une rencontre qui vient à point nommé selon Mballo Dia Thiam, le président de l'Asas (Sutsas-Sudtm-Sat Santé D-Cnts/Santé). Car pour le syndicaliste, tous les travailleurs ont droit de jouir d’une pension décente. « Ce sont des textes qu’on a hérités du colon et qui continuent à nous servir de modique pension et le problème c’est que le front national pour les retraités est géré par l’État contrairement aux autres fonds des autres pays qui ont créé des caisses. Ce qui pose problème à telle enseigne que les pensions sont d’une modicité déconcertante. Donc si on arrive à poser le débat dans un atelier pour revisiter ce code pour que les pensions soient à la hauteur pour mieux couvrir les retraités, c’est une bonne chose. Car les travailleurs doivent pouvoir jouir d’une pension décente », a précisé Mballo Dia Thiam...