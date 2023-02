Coalition présidentielle : les cadres de la Ligue Démocratique évaluent leur compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar.

À l’approche de la présidentielle de 2024 qui s'avère stratégique pour l’avenir du pays, le climat politique est très tendu surtout avec une éventuelle troisième candidature du président en exercice, Macky Sall.



De ce fait, toutes les formations politiques se positionnent et revoient leurs stratégies en vue de ces échéances.

Parti historique de la scène politique sénégalaise, existant depuis 1974, la LD, allié de la mouvance présidentielle depuis 2012, a « procédé à l’évaluation du compagnonnage avec les Alliés de Benno Bokk Yakaar » dans la déclaration finale de leur assemblée générale qui a eu lieu 1er février 2023 passé.



À cet effet, va-t-on vers une rupture entre la Ligue démocratique et Benno Bokk Yakaar ?

Ces préoccupations sont tout à fait légitimes, car les cadres de la Ligue Démocratique eux-mêmes cogitent sur la question. Lors du renouvellement du Bureau de la Coordination des Cadres, le nouveau coordonnateur, Pape Doudou Tounkara qui a lu la déclaration finale, recommande ceci à la Direction du parti : « Nous insistons, au regard du contexte politique actuel et des perspectives de la LD, sur la nécessité de dresser un bilan extrêmement objectif du compagnonnage au sein de Benno Bokk Yakaar. Est–ce que notre ancrage dans Benno a contribué au développement de notre Parti, durant les 10 dernières années ? »



Ainsi non sans ambition, la LD préconisant aussi « une réflexion sur la stratégie du Parti en vue de l’élection présidentielle de 2024, et en vue des élections locales et nationales de 2027, puis de 2029 ». Comme pour rappeler à leurs compagnons du parti présidentiel, qu’« il ne souffre d’aucune contestation que la LD a toujours été très active, et très déterminée pour le rayonnement de la Coalition Benno Bokk Yakaar. Dans toutes les instances locales et nationales de Benno, la LD joue un rôle prépondérant. Notre dynamisme, notre engagement, et les compétences dont nous faisons preuve, sont reconnus par tous ».



« Au regard de notre envergure historique, de notre identité, du nombre conséquent de hauts Cadres administratifs et politiques dans nos rangs, nous n’avons jamais réclamé des postes de responsabilité. Tout de même, il s’avère important de rappeler que la formule lancée dès la création de la Coalition, à savoir « gagner ensemble, puis gouverner ensemble, aurait mérité d’être traduite en actes ».



Suite à tous ces questionnements, les cadres de la LD à leur tête l’Honorable Député Nicolas Ndiaye, promettent « dans les prochains jours, d’apporter des réponses, et de se prononcer également sur la situation politique du pays. »