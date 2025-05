Clôture de la 5e Assemblée de la CERAO à Popenguine : une messe exhortant les fidèles à devenir des acteurs de paix dans leurs communautés

La cité mariale de Popenguine a accueilli, le dimanche 11 mai dernier, la messe de clôture de la 5ᵉ Assemblée plénière des Conférences épiscopales réunies de l’Afrique de l’Ouest (CERAO), marquant la fin d’une semaine intense de réflexions spirituelles, pastorales et sociales à Dakar. Cette célébration eucharistique a réuni près de 150 participants : 2 cardinaux, 101 évêques et archevêques, 27 prêtres, 5 religieux et religieuses, et 13 laïcs venus de toute l’Afrique de l’Ouest.Dans une ambiance ancrée de prières sous un soleil ardent, des milliers de fidèles, ont convergé vers l’ancien sanctuaire marial de Popenguine, pour communier avec les religieux. La liturgie, vivante et incarnée, a été présidée par Mgr Alexis Touabli Youlo, évêque d’Agboville (Côte d’Ivoire ) et président de la CERAO. Elle s’est déroulée dans une ambiance de communion régionale, avec des chants et prières en français, wolof, sérère et autres langues locales, reflet de la richesse culturelle de l’Église d’Afrique de l’Ouest.L’homélie, prononcée par Mgr Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou (Bénin), a été un moment d’espérance et de sursaut de l'Église sur les défis du temps. Abordant frontalement les réalités de la région : Les migrations forcées, la dégradation environnementale, la montée des violences intercommunautaires, l’archevêque a rappelé l’urgence d’une Église debout, proche des plus faibles, et capable de guider dans l’incertitude. Citant Saint Jean-Paul II comme référence, l’évoque de Cotonou dira aux fidèles : « N’ayez pas peur », il a exhorté les fidèles à refuser la résignation et à devenir des acteurs de paix dans leurs communautés.Après la communion, les évêques ont été chaleureusement accueillis par les fidèles venus recevoir la bénédiction. L'Assemblée s’est ensuite recueillie en procession vers la nouvelle grotte de Notre-Dame de la Délivrande. Dans un silence dense, chaque participant a pu y déposer une intention de prière. Cette séquence a pris une résonance particulière dans le contexte exceptionnel de l’élection du nouveau pape Léon XIV, annoncée quelques jours plus tôt, alors que l’assemblée battait son plein à Dakar.Cette messe de clôture, sobre mais habitée, a mis un point final à une semaine marquée par l’appel à une Église plus synodale, plus autonome et profondément enracinée dans les défis de la société ouest-africaine. Popenguine, le temps d’un jour, a ainsi incarné cette Église-famille, diverse mais unie, enracinée.