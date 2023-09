Clôture camps citoyens 2023 à Kolda : la zone militaire prime 100 récipiendaires dont 27 filles.

Cent récipiendaires (jeunes) dont 27 filles viennent d’être primés par la zone militaire n⁰ 6 de Kolda dans le cadre des camps de vacances citoyennes à l’image du pays comme l’a recommandé le chef de l’État.

Ces jeunes viennent de recevoir une formation de 72 h en citoyenneté à Kolda, matérialisant le concept armée-nation sous la supervision du commandant de la zone militaire n⁰ 6, le colonel Badara N'diaye.

Ainsi, la cérémonie de clôture de la première édition des vacances citoyennes initiées par le chef de l'État s'est déroulée ce vendredi 22 septembre 2023.



Ces camps sont initiés, par l’État pour relever la citoyenneté des jeunes en renforçant leur engagement à la nation qui fait souvent défaut en leur sein.

D’ailleurs, les évènements violents récents sont un parfait exemple de cette perte de civisme et de valeurs des jeunes. C’est pourquoi, durant cette initiation, les colons ont fait preuve de beaucoup d'engagement, d'enthousiasme et de discipline.



Pour Boubacar Bayoungou Sagna, adjoint au gouverneur de Kolda, « c'est avec un réel plaisir que je viens participer à la clôture des vacances citoyennes initiées par le chef de l'État. En ce sens, ces valeurs citoyennes comme la discipline, l'engagement, le civisme envers l'État sont le fer de lance du développement du pays. C'est seulement à travers le civisme et la citoyenneté qu'on peut développer la nation et les communautés. »

À ce titre, il soutient : « ainsi, cette activité va participer à la transformation des jeunes par le biais du culte du civisme pour une société épanouie… »



Dans la foulée, Badara N'diaye, le commandant de la zone militaire n⁰ 6 d’avancer : « c'est pour moi un immense plaisir de m'exprimer en cette solennelle circonstance qui magnifie l'armée sénégalaise et les communautés. Aussi, je rends grâce à Dieu d'avoir clôturé avec les autorités ces trois jours de formation de jeunes sénégalais tous sexes confondus sur la citoyenneté et le civisme. »



« Ceci va permettre aux récipiendaires de pouvoir se préparer dans la vie active avec cette acquisition citoyenne dans le cadre du concept armée-nation. D’ailleurs, les manques de repères sont les causes de la violence surtout chez les jeunes. C’est pourquoi, il faut investir dans le civisme des jeunes pour un changement d'esprit positif. » Dans cette dynamique, il avance : « au demeurant c'est sur la jeunesse qu'il faut agir car le citoyen sans discipline dans sa jeunesse fera rarement de fruit dans sa vieillesse... »



Moussa Baldé (18 ans) est un des récipiendaires qui souligne : « c'est une bonne formation pour nous, car on nous a appris le civisme et la citoyenneté. Et pendant, la formation, j'ai appris beaucoup de choses comme la préservation des biens publics. » À cela, il ajoute : « il faut approcher l'armée pour connaître mieux les valeurs de la nation afin de la construire… »