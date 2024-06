Circulaire du MINT sur le désencombrement : Le PM Ousmane Sonko n’était pas au courant

Lors de sa visite à Colobane, Ousmane Sonko a informé n’avoir pris connaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur qui a été largement diffusée le 07 mai dernier pour informer les administratifs des désencombrements et déguerpissements. « Le président de la République m’a appelé avant-hier pour me dire que ça fait quelques jours qu’il entend des informations sur des déguerpissements. Je lui ai fait savoir que je l’ai entendu par voie de presse. J’ai interpellé le ministre de l’intérieur sur la question et il me fait savoir qu’il a effectivement fait une circulaire pour informer les autorités territoriales pour des opérations de désencombrement » a confié le premier ministre. Pour rappel, Ousmane Sonko s’est déplacé cet après midi au marché Colobane pour constater l’état de ces désencombrements et adresser le message du Président de la République aux marchands ambulants et les acteurs territoriaux. À noter que le maire de Fass Guelle Tapée Colobane n’a pas fait acte de présence sur les lieux.