Cinéma / Entretien avec Kalidou Kassé : quand l'artiste se raconte dans "Titi Boy"...

Titi Boy sera projeté en grande première au cinéma ce 9 mai. Ce film documentaire de 1h 30 mn, va retracer la carrière de Kalidou Kassé, une figure emblématique du paysage culturel et des arts visuels au Sénégal.



Réalisé par Omar Ndiaye et El Hadj Malick Ndiaye, le film porte un regard contemporain sur l'artiste et sa peinture.



Dans cet entretien avec Dakaractu, l'artiste Kalidou Kassé revient sur ses réalisations, son engagement, l'influence de la peinture sur l’histoire sociale de l'Afrique contemporaine, non sans jeter un regard critique sur les politiques culturelles, la situation des arts visuels et le manque de formation des jeunes artistes...