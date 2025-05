Chris Brown arrêté à Manchester : il est accusé d’avoir violemment agressé un producteur à Londres en 2023

Le chanteur américain Chris Brown a été arrêté ce jeudi 15 mai au petit matin dans un hôtel de luxe de Manchester. Selon le Daily Mail, l’artiste de 36 ans a été interpellé peu après 2 heures du matin au Lowry Hotel par la police, qui l’accuse de coups et blessures graves sur un producteur de musique lors d’un incident remontant à février 2023.



L’arrestation fait suite à une plainte déposée par Abe Diaw, un producteur de musique, qui accuse Chris Brown de l’avoir violemment agressé dans la boîte de nuit Tape, située à Mayfair, au cœur de Londres. D’après les déclarations de la victime, la star du R&B lui aurait brisé une bouteille sur la tête, avant de le rouer de coups au sol.



Un porte-parole de la police métropolitaine a confirmé l’arrestation : « Un homme de 36 ans a été arrêté dans un hôtel de Manchester peu après 2 heures du matin le jeudi 15 mai, soupçonné de coups et blessures graves. Il a été placé en garde à vue et se trouve toujours en détention. »



Selon les autorités, « l’arrestation est liée à un incident survenu dans un lieu situé à Hanover Square le 19 février 2023 ».



Cette affaire pourrait compromettre la suite de la tournée européenne de Chris Brown, dont plusieurs dates sont prévues au Royaume-Uni.