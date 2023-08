Choix du candidat de Macky : Abdoulaye Dièye s'engage à porter le flambeau à Thiès pour la victoire de BBY

Depuis que le Président Macky Sall a déclaré sa non participation à la présidentielle 2024, des responsables politiques de la mouvance présidentielle ont proclamé leur candidature pour briguer le suffrage des Sénégalais. En marge de la cérémonie de Sargal organisée par des femmes entrepreneures du département en faveur du Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, ce dernier s'est voulu clair. "Tous les leaders politiques de la coalition BBY n'ont qu'un seul dénominateur commun et c'est le Président Macky Sall. Chacun se lève aujourd'hui, pour s'autoproclamer candidat. Il faut qu'on garde raison. Nous avons tous soutenu la candidature du Président Macky Sall pour cette prochaine joute électorale 2024. Il a annoncé sa non participation pour plusieurs raisons. Fort de ce constat, nous devons tous rester à son écoute et tâcher de respecter le choix qu'il fera pour nous", estime-t-il. Aussi, il invite tous les responsables de BBY à Thiès à rester à l'écoute de la décision finale du Président Macky Sall. "Je lance un appel aux leaders Thiessois à se ranger derrière le candidat que le Président aura choisi pour battre campagne avec lui afin que Thiès soit la locomotive qui va hisser la coalition BBY vers la victoire éclatante au soir de la présidentielle 2024. Et je compte travailler avec tous les responsables de la mouvance présidentielle pour descendre sur le terrain et porter notre candidat à la victoire", a-t-il promis. Non sans réaffirmer sa confiance sur l'équipe qui sera mise en place par le Chef de l'État. Pour lui, " le pays est sur la voie de l'émergence". "Une rupture serait fatale pour un pays qui est sur la voie de l'émergence", précise-t-il. Surtout que d'après lui, "c'est dans l'union des cœurs que tout peut se réaliser pour l'intérêt du pays".

Revenant sur la cérémonie, le responsable de BBY, Brin Ndiaye, a invité les jeunes et les femmes à soutenir Abdoulaye Dièye car, fera-t-il savoir, "Abdoulaye Dièye n'est pas un homme politique. Il n'est pas un politicien, mais un homme tout court". Pour, selon lui, exprimer la générosité de l'homme en question dans ses actions de bienfaisance.

Le leader du mouvement Action républicaine pour la citoyenneté, l'humanisme et l'équité (membre de BBY), Lamine Ayssa Fall, est d'avis que "la générosité d'Abdoulaye Dièye n'a pas de limite. Vous venez encore de le prouver aujourd'hui. Car vous avez tenu à remettre la parole à chacun d'entre nous". Poursuivant, Lamine Ayssa Fall est d'avis que "Abdoulaye Dièye est le seul responsable de BBY capable de fédérer toutes les forces vives de la mouvance présidentielle à Thiès". Une ferme conviction pour Lamine Ayssa Fall qui a tenu à montrer à ce dernier qu'il a tout son soutien dans cette mission.