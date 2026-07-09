Cheikh Diba, MEFP : « Quand le BTP marche, c’est toute l’économie qui marche »

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture officielle du bureau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Dakar, saluant une institution dont le mandat, a-t-il rappelé, ne s’adresse pas aux États mais avant tout aux acteurs du secteur privé.



Revenant sur les premiers engagements de la BERD au Sénégal, le ministre a salué les initiatives déjà engagées, notamment dans le secteur des télécommunications, y voyant la preuve d’une volonté de diversification vers tous les secteurs porteurs pour l’économie nationale. Il a appelé l’institution à poursuivre dans cette direction, en particulier vers la logistique, citant plusieurs projets déjà évoqués avec ses équipes.

Cheikh Diba a également plaidé pour un engagement accru de la BERD dans le secteur de l’énergie, alors que le Sénégal cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement, ainsi que dans la transition écologique, à l’heure où les questions environnementales prennent une importance croissante. Selon lui, le pays offre à cet égard de réelles opportunités, portées par plusieurs initiatives visant à soutenir la croissance économique et à redresser les finances publiques.



Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité d’approfondir le marché financier sénégalais, exprimant l’espoir que l’action de la BERD contribue à cet objectif. « Il y a beaucoup de défis, mais vous commencez de belle manière », a-t-il déclaré, saluant la formalisation des premières conventions signées à l’occasion de cette ouverture, qu’il a interprétée comme le signe d’un appétit partagé pour approfondir la coopération.



Le ministre a tenu à souligner sa présence personnelle à la cérémonie, malgré un autre engagement officiel prévu au même moment, disant avoir tenu à marquer l’importance qu’il accorde à ce partenariat. Il s’est ensuite adressé aux nombreux acteurs économiques présents dans la salle, citant le secteur bancaire, les sociétés d’intermédiation, les investisseurs, ainsi que des partenaires internationaux comme le Fonds monétaire international et l’Union européenne, avec lesquels il a évoqué des discussions en cours. Il a également salué la présence du secteur privé, en particulier des acteurs du BTP, mais surtout, rappelle que la vitalité de ce secteur est indissociable de celle de l’ensemble de l’économie nationale. Il a assuré que l’État accompagnerait ces filières aux côtés de la BERD et de l’ensemble des partenaires.